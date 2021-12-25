Погода в Новосибирске на 25 декабря 2021 года: выходные начнутся с похолодания

В Новосибирске будут снегопады. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Новосибирске на 25 декабря 2021: выходные начнутся с похолодания до -6 градусов. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске будет -9…-11 градусов, днем будет -6…-8 градусов. Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный со скоростью до 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура понизится еще сильнее: ночью будет -7, -12 градусов, местами до -22, днем — до -17. Ночью будет идти снег, днем преимущественно без осадков.

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