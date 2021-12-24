В Новосибирске иномарка столкнулась с автобусом. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 24 декабря, на улице Петухова в Новосибирске иномарка столкнулась с автобусом № 60. Информация о ДТП появилась в соцсети.

— Рано утром между домами №71 и 73 на улице Петухова столкнулись седан Hyundai Solaris и автобус №60, который ехал на конечную для выхода на маршрут, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Очевидцы информации о пострадавших не предоставили. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. В ведомстве случившееся пока не прокомментировали.

Известно, что ДТП затруднило проезд в обоих направлениях.

Ранее КП-Новосибирск писала о ДТП с автобусом, перевозившим 28 детей. 23 декабря он выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой. А после удара врезался в забор.

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