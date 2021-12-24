Очевидцы рассказали подробности ДТП с двухлетним ребенком на санках, которого сбил внедорожник. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Стали известны подробности жуткого инцидента, который случился на улице Выставочной в Новосибирске. Там во дворе дома внедорожник наехал на санки с двухлетним ребенком. За рулем машины была женщина. Горожане, ставшие свидетелями ЧП, рассказали о случившемся в соцсетях.

— Большой черный внедорожник наехал на санки с малышом! Я была той, кто помогал маме вытащить ребенка из под машины, потом они на этой же машине умчали в скорую! Малыш был без сознания, когда мы его вытаскивали. За рулем внедорожника была девушка, рядом с ней женщина постарше. У меня эта картина перед глазами стоит, ни о чем думать не могу! — написала горожанка в группе gorsky_mkr.

Как ранее сообщали в ГИБДД, ребенок получил серьезные травмы — тяжелую травму головы и ушибы. Его госпитализировали.

В момент наезда на ребенка девушка за рулем внедорожника двигалась задним ходом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.