Китайское такси DiDi не приедет в Новосибирск

Китайская компания DiDi отказалась от запуска такси в Новосибирске. Фото: DiDi Global Inc

Китайская корпорация такси DiDi не будет открывать филиал в Новосибирске, несмотря на то, что в августе объявляла набор водителей. Запустить агрегатор в столице Сибири DiDi планировали еще в сентябре.

Компания изменила свое решение, отметив, что Новосибирск, безусловно, является перспективым городом для развития рынка такси, но пока DiDi запускать здесь не будут. В корпорации не объяснили причину отказа.

На сайте компании указано, что DiDi Global Inc предлагает свои услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке, а также в Центральной Азии и России. В России сервис запустился уже в 38 городах. Помимо перевозок, компания также занимается доставкой продуктов и финансовыми услугами.

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