В Новосибирске женщина за рулем внедорожника сбила двухлетнего ребенка на санках

В этом дворе женщина сбила двухлетнего мальчика. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска

Утром в пятницу, 24 декабря, во дворе дома № 32 по улице Выставочная произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний мальчик. Женщина за рулем внедорожника Mitsubishi Pajero выезжала со двора задним ходом, отвлеклась и наехала на санки с маленьким ребенком.

— Ребенок предварительно с тяжелой травмой головы и ушибами доставлен в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — уточнили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В комментариях новосибирцы стали защищать женщину, предположив, что ребенка было почти невозможно заметить в темноте среди заваленной снегом дороги.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о водителе, отказавшемся пропускать скорую помощь, которая ехала по экстренному вызову.

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