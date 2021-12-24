2021 год - рекордный за 20 лет по отпуску тепла ТЭЦ Новосибирской области

Фото: СГК.

Это связано с низкими температурами воздуха в первой половине года. Об этом рассказал на встрече с журналистами директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков, подводя предварительные итоги года.

- Отпуск тепловой энергии от пяти ТЭЦ Новосибирской области по итогам 11 месяцев 2021 года составил 11 млн 610 тыс. Гкал - против 9 млн 862 тысяч за аналогичный период прошлого года. Хотя пока нет данных по итогам 12 месяцев, но уже сейчас понятно, что это максимальный объем за последние 20 лет. 2021 год является рекордным по отпуску тепла, - рассказал журналистам 23 декабря Андрей Колмаков. Годовой прирост объема отпущенного потребителям тепла составил почти 18%.

Основное увеличение производственных показателей произошло в первом полугодии 2021 года: по итогам первого квартала годовая динамика составила 21%. Причина - холодные температуры воздуха: например, по данным предоставленным СГК метеорологами, средняя температура наружного воздуха первого квартала составила -14,7 градусов, в то время, как в 2020 году было существенно теплее: -7,3 градусов.

Во втором квартале станции отпустили на 29% больше тепловой энергии, чем годом ранее. Повышенную потребность в ресурсе определил, прежде всего, апрель - более холодный, чем обычно. Средняя температура наружного воздуха тогда составила +3,3 градуса, тогда как в 2020 году она достигла +8,2 градусов. Это повлияло на продолжительность отопительного сезона. В 2021 году отопительный период городские власти его 8 мая, а в 2020 году - 23 апреля.

Фото: СГК.

Холодная погода отчасти определяет и спрос на электричество. Например, растет потребление электричества самими тепловыми электростанциями. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями Новосибирского филиала за 11 месяцев 2021 года составило 9 млрд 492 млн кВтч, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Потребление электроэнергии по энергосистеме Новосибирской области за 11 месяцев 2021 года составило 15 млрд 352 млн кВт*ч, что также на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Таковы данные Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири.

ТЭЦ Новосибирской области обеспечивают в настоящее время более 60% объема потребления в электроэнергии в Новосибирской области. Тепловые электростанции вырабатывают электроэнергию по заданию Системного оператора Единой энергосистемы, а до потребителей ресурс доходит через гарантирующих поставщиков.