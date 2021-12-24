Водитель свернул с пробки на рельсы и отказался пропускать скорую помощь в Новосибирске

Водитель не пропустил машину скорой помощи с сиреной и мигалками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в четверг, 23 декабря, на улице Сибиряков-Гвардейцев водитель встал на трамвайных путях и не пропускал скорую помощь с мигалкой. Он свернул на рельсы, чтобы объехать пробку, хотя там висел запрещающий знак. Об этом сообщают в группе АСТ-54 в социальной сети «Вконтакте».

— Мужчине освободили проезд с рельс, чтобы он съехал, но он решил, что ему это не нужно, включил аварийку и начал показывать жестами скорой, что машину убирать не намерен и не пропустит. Скорая долго ждать не стала, ее пропустили с другой стороны рельс, и по итогу она проехала. А мужчина как ни в чем не бывало выключил аварийку и помчал дальше, — рассказала девушка, ставшая свидетелем происшествия.

В комментариях новосибирцы осудили поведение водителя и отметили, что те, кому приходилось проехать в машине скорой помощи или реанимации, когда счет идет на минуты, никогда не будут препятствовать проезду машины с мигалками и сиреной.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что на трассе под Новосибирском столкнулись два КамАЗа.

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