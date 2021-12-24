Нового прокурора назначили в Каргатском районе Новосибирской области

В Каргатском районе назначен новый прокурор. Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Каргатском районе назначен новый прокурор Дмитрий Попков. Информация об этом появилось на сайте прокуратуры Новосибирской области в четверг, 23 декабря.

– Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 1170-к Попков Дмитрий Витальевич назначен на должность прокурора Каргатского района Новосибирской области на срок пять лет, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Предыдущий прокурор Каргатского района Андрей Савин вышел на пенсию. До назначения на новую должность 50-летний Дмитрий Попков несколько лет был заместителем Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской области. В профессии он уже больше 20 лет.

Дмитрия Попкова назначили на 5-летний срок, после чего его сместят с должности в целях исключения коррупционных рисков.

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