«Экология-Новосибирск» в новогодние праздники будет принимать заявки на вывоз мусора через WhatsApp. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящие новогодние праздники «Экология-Новосибирск» будет принимать заявки на вывоз мусора через WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 23 декабря.

— В случае переполнения контейнеров для оперативной связи с потребителями с 31 декабря 2021 года будет запущен дополнительный канал связи по WhatsApp. Для жителей Новосибирской области подключен номер телефона +7 (913) 47-00-486: скидывайте фотографии, только не забывайте указывать адрес многоквартирного дома, которому принадлежит контейнерная площадка, — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании добавили, что в длительные выходные увеличится нагрузка на технику и сотрудников, которые занимаются вывозом отходов. Ведь в такие дни закономерно растет уровень мусора. По этой причине в новогодние праздники регоператор усилит контроль за работой всех подразделений, а также подготовит резервную спецтехнику.

— Диспетчерская служба компании будет работать каждый день с 8.00 до 20.00. По телефону 8 (383) 304-90-31 можно оставить заявку на вывоз крупногабаритных отходов, а также сообщить об отклонении от графика вывоза твердых коммунальных отходов, — добавили в «Экологии-Новосибирск».

Ранее КП-Новосибирск писала, что «Экология-Новосибирск» подала иск о самбанкротстве. А власти допустили замену регоператора на МУП «Спецавтохозяйство».

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