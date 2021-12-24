Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 24 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 декабря 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко. Также затруднено движение по улицам Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского, Ватутина. Движение по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правобережье Новосибирска сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки образовались на улицах Восход, Гурьевской, Бориса Богаткова, Кирова, Никита и Доватора.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске во вторник, 24 декабря, достиг 7 баллов.

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