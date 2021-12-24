Следователи проводят проверку после кражи ребенка у жительницы Новосибирска.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирские следователи проводят проверку после того, как у жительницы Новосибирска украли ребенка. По словам сибирячки, сына у нее силой забрали судебные приставы.
— В настоящий момент следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что сибирячка Анастасия Сирота долгое время пытается развестись с мужем и судится с ним за права опеки над сыном. На последнем заседании суд встал на сторону мужчины, однако 6-летний сын женщины стал умолять не оставлять его с отцом. Женщина вновь обратилась в суд, чтобы попытаться вернуть ребенка. Очередное заседание назначили на конец декабря. А 16 декабря у женщины забрали ребенка. То, что это были судебные приставы, сибирячка узнала после обращения в полицию. По ее словам, они были в гражданской одежде без опознавательных знаков.
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