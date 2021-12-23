На трассе под Новосибирском столкнулись два КамАЗа

Два КамАЗа столкнулись на трассе. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области, вечером в среду 23 декабря, произошло серьезное ДТП. На трассе Р-254 столкнулись два грузовика. Последствия аварии засняли на видео очевидцы.

— В результате сильнейшего удара кабина самосвала КамАЗа оказалась смята, а в ней остались торчать остатки второго автомобиля, — сообщили в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Сейчас на месте уже работают сотрудники полиция. Информации о пострадавших пока не поступало.

На кадрах с места события действительно видно, что обе машины получили серьезные повреждения. У одного из них из кузова выпал контейнер.

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