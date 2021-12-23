В Новосибирской области директор пожаловалась на соседа, скидывающего снег на территорию школы

Кучи снега у забора могут его повредить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор одной из школ в Черепановском районе Новосибирской области пожаловалась в полицию на мужчину, живущего рядом с учебным учреждением. По ее словам он. во время уборки снега, накидывал его на школьную территорию.

— Женщина сообщила, что мужчина сдвигает снег на территорию школы. Создавшиеся из-за этого кучи уже повредили местное ограждение и могут быть опасны для детей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

Напомним, это далеко не самая странная жалоба в полицию, которая поступала от жителей Черепановского района. К примеру, ранее КП-Новосибирск писала о пенсионере, который пожаловался на свою бывшую жену. По его словам, женщина регулярно приходила к его дому, справляла нужду у калитки и писала гадости на заборе.

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