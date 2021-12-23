В Новосибирской области школьница отравилась неизвестными веществами

В Красноозерском районе Новосибирской области школьницу доставили в больницу с с сильным отравлением.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Красноозерском районе Новосибирской области школьницу доставили в больницу с с сильным отравлением. К счастью, девочку удалось спасти.
— 13-летнюю девочку привезли в больницу на скорой помощи рано утром в среду, 22 декабря. У нее диагностировали отравление неизвестным токсическим веществом, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Известно, что девочка учится в седьмом классе и на учете в ПДН не состоит. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер