В Новосибирской области школьница отравилась неизвестными веществами

В Красноозерском районе Новосибирской области школьницу доставили в больницу с с сильным отравлением. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Красноозерском районе Новосибирской области школьницу доставили в больницу с с сильным отравлением. К счастью, девочку удалось спасти.

— 13-летнюю девочку привезли в больницу на скорой помощи рано утром в среду, 22 декабря. У нее диагностировали отравление неизвестным токсическим веществом, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Известно, что девочка учится в седьмом классе и на учете в ПДН не состоит. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

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