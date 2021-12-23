Сибирячка узнала, что «замужем», когда подала заявление на детские пособия

Разведенная 10 лет назад женщина узнала, что замужем. Фото: «Навигатор»

Жительница Новосибирска узнала, что «замужем» , когда подала в пенсионный фонд заявление на выплату пособия для одиноких родителей. Ей отказали в нем, сославшись на то, что она, якобы, состоит в браке.

— Этого никак не могло быть. Я развелась с мужем почти 10 лет назад. Пришлось разбираться, — рассказала сибирячка изданию «Навигатор».

Женщина обратилась в ЗАГС, чтобы поднять документы о своем разводе. И тот подтвердился, а больше сибирячка в брак не вступала. Теперь прежде чем повторно подать заявление на пособие, женщине сначала нужно избавиться от ненастоящего замужества.

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