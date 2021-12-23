Сибиряк попал в больницу, упав на стеклянные бутылки на улице

Мужчину доставили в больницу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области мужчину доставили в больницу, после того как он напоролся на стеклянные бутылки. Инцидент произошел ночью, 4 декабря, в Толмачевском сельсовете.
— 27-летнего мужчину доставили в больницу с разрывом почки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Как пояснил сам пострадавший, он упал на стеклянные бутылки на улице около одного из домов.
Медики сообщили о произошедшем в полицию, правоохранители разбираются в случившемся.
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