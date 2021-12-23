Сибиряк попал в больницу, упав на стеклянные бутылки на улице

Мужчину доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области мужчину доставили в больницу, после того как он напоролся на стеклянные бутылки. Инцидент произошел ночью, 4 декабря, в Толмачевском сельсовете.

— 27-летнего мужчину доставили в больницу с разрывом почки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Как пояснил сам пострадавший, он упал на стеклянные бутылки на улице около одного из домов.

Медики сообщили о произошедшем в полицию, правоохранители разбираются в случившемся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.