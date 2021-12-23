В Новосибирской области мужчина во время ссоры застрелил своего друга

В Коченевском районе Новосибирской области ссора между двумя друзьями закончилась стрельбой и трагедией. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Коченевском районе Новосибирской области ссора между двумя друзьями закончилась стрельбой и трагедией. ЧП случилось еще в конце сентября этого года.

— 41-летний и 48-летний мужчина вместе выпивали вечером, 28 сентября. Однако в какой-то момент посиделки переросли в ссору, и младший из мужчин схватился за охотничий карабин и выстрелил в своего друга, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Мужчина от полученного ранения скончался на месте. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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