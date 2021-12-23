У ребенка ушиб грудной клетки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области школьник повредил ногу, катаясь на горке. Инцидент произошел в поселке Краснообск.

— 12-летний мальчик катался на горке и при неудачном спуске повредил ногу. Ребенка сразу же показали медикам, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Врачи обнаружили у школьника ушиб правой половины грудной клетки и растяжение связок на левой ноге.

Напомним, что на днях мама ударила дочку случайно телефоном в глаз. Ее привезли в больницу с ушибом.

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