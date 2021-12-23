В Новосибирской области снизились темпы вакцинации от коронавируса

Снизился темп вакцинации вторым компонентом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области снизился темп вакцинации от ковида. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Мы видим, что снизился темп вакцинации вторым компонентом. С первым же ситуация пока остается стабильной, — рассказал Хальзов.

Всего в Новосибирской области полный курс вакцинации прошли более 1 миллиона 247 тысяч человек, а первым компонентом — 1 миллион 355 тысяч.

Также министр отметил, что ближайшее время будет подготовлен план того, как будут работать медучреждения в праздничные дни.

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