В Новосибирском метро появится система распознавания лиц

Работать система будет автоматизировано. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новосибирском метро установят специальную систему видеонаблюдения, которая будет распознавать лица людей и находить подозрительный багаж. Работать система будет автоматизировано.

— Эта система будет уметь распознавать лица, выделять среди пассажиров и багажа объекты, которые могут нести какую-то опасность или угрозу. Все это делается в автоматическом режиме, потом уже акцентируется внимание оператора, который уже сможет задействовать силы реагирования, — пояснил начальник новосибирской подземки Аркадий Чмыхайло.

Пока что еще не понятно, когда именно в новосибирском метро установят эту систему видеонаблюдения. Сейчас в подземке уже обозначили точки подключения и установки аппаратуры, информацию об этом передали в областное правительство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.