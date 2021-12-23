В Новосибирском метро появится система распознавания лиц

Работать система будет автоматизировано.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В новосибирском метро установят специальную систему видеонаблюдения, которая будет распознавать лица людей и находить подозрительный багаж. Работать система будет автоматизировано.
— Эта система будет уметь распознавать лица, выделять среди пассажиров и багажа объекты, которые могут нести какую-то опасность или угрозу. Все это делается в автоматическом режиме, потом уже акцентируется внимание оператора, который уже сможет задействовать силы реагирования, — пояснил начальник новосибирской подземки Аркадий Чмыхайло.
Пока что еще не понятно, когда именно в новосибирском метро установят эту систему видеонаблюдения. Сейчас в подземке уже обозначили точки подключения и установки аппаратуры, информацию об этом передали в областное правительство.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер