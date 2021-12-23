Фотоконкурс «ПОЛАЙКАЙ-2021»: Новосибирцы выбрали самую красивую собаку года

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Итак, свершилось! Вы активно голосовали и с каждым днем обстановка становилась все напряженнее. 22 декабря были розданы последние лайки и сегодня мы объявляем наших победителей.

Первое место занял бигль Цезарь.

Цезарь. Фото: Архив КП

Второе место заняла немецкая овчарка Ирма.

Ирма. Фото: Архив КП

Третье место заняла восточно-европейская овчарка Рей.

Рэй. Фото: Архив КП

Наш спонсор ООО «ТД «Гудмэн» решил отдельно поддержать неподражаемую персидскую борзую Бадрию.

Бвдрия. Фото: Архив КП

Бадрия получает в подарок специальный приз - набор шампуней «Доктор» от Гудмэн и набор мыла «Для лап и лапок».

Победитель получает от компании PROРАЦИОН 2 кг. корма и замечательные призы от ООО «ТД «Гудмэн»: шампунь «Доктор» очищающий 750 мл, мыло «Для лап и лапок» с розмарином и мыло «Для лап и лапок» с березовым дегтем.

Остальные призеры получат наборы средств для качественного и профессионального ухода за кожей и шерстью: шампунь «Доктор» очищающий 750 мл и мыло «Для лап и лапок» с натуральными экстрактами.

От всей души поздравляем владельцев и их питомцев с законной победой!