Фотоконкурс «ПОЛАЙКАЙ-2021»: Новосибирцы выбрали самую красивую собаку года

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Итак, свершилось! Вы активно голосовали и с каждым днем обстановка становилась все напряженнее. 22 декабря были розданы последние лайки и сегодня мы объявляем наших победителей.
Первое место занял бигль Цезарь.
Цезарь. Фото: Архив КП
Второе место заняла немецкая овчарка Ирма.
Ирма. Фото: Архив КП
Третье место заняла восточно-европейская овчарка Рей.
Рэй. Фото: Архив КП
Наш спонсор ООО «ТД «Гудмэн» решил отдельно поддержать неподражаемую персидскую борзую Бадрию.
Бвдрия. Фото: Архив КП
Бадрия получает в подарок специальный приз - набор шампуней «Доктор» от Гудмэн и набор мыла «Для лап и лапок».
Победитель получает от компании PROРАЦИОН 2 кг. корма и замечательные призы от ООО «ТД «Гудмэн»: шампунь «Доктор» очищающий 750 мл, мыло «Для лап и лапок» с розмарином и мыло «Для лап и лапок» с березовым дегтем.
Остальные призеры получат наборы средств для качественного и профессионального ухода за кожей и шерстью: шампунь «Доктор» очищающий 750 мл и мыло «Для лап и лапок» с натуральными экстрактами.
От всей души поздравляем владельцев и их питомцев с законной победой!