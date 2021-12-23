В Новосибирске курсанты военного училища провели конкурс снежных фигур

Курсанты НВВКУ к Новому году готовы! Фото: Евгений Шевердук
На улице Иванова в Новосибирске появились снежные скульптуры. Их слепили и раскрасили курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Они не первый год своими силами создают около учреждения снежный городок. Например, в прошлом году, фурор произвел Чебурашка с автоматом. Однако в этом году снежный друг крокодила Гены остался безоружным.
В этом году Чебурашка выглядит менее воинственно. Фото: Евгений Шевердук
Кроме фигур курсанты построили и небольшую крепость с горкой, которую уже облюбовали дети.
Полюбившаяся детям крепость с горкой. Фото: Евгений Шевердук
Также есть миниатюрная стена памяти ВОВ с вечным огнем, и конечно символ будущего года — тигр.
Вечный огонь из снега. Фото: Евгений Шевердук
Военные с тигром на страже Родины. Фото: Евгений Шевердук
Вот такая змейка появилась около училища. Фото: Евгений Шевердук
Одним из главных украшений стал символ наступающего 2022 года. Фото: Евгений Шевердук
Гость из Африки отлично смотрится в заснеженном дворике. Фото: Евгений Шевердук
Фигурки уже облюбовали местные жители. Фото: Евгений Шевердук
Вот такой дельфинчик появился около дороги. Фото: Евгений Шевердук
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