Пробки на вечер в Новосибирске 23 декабря 2021 года: город сковали 10-балльные заторы

Пробки на вечер в Новосибирске 23 декабря 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 23 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, загруженность городских дорог составляет 10 баллов.

— Помимо множества мелких ДТП, вызванных, в том числе, начавшимся снегопадом, одной из причин является предновогодний ажиотаж. Будьте внимательны при выборе маршрута, планируйте свое время, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На правом берегу пробки сковали такие улицы как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Октябрьская магистраль, Кошурникова, Никитина, Военная, Красный проспект, Державина, Крылова, Нарымская, Железнодорожная, Писарева, Советская, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу заторы образовались на таких улицах Станционная, Котовского, Ватутина, Котовского, Блюхера, Пархоменко, Титова, Плахотного, Римского-Корсакова, Степная, Немировича-Данченко, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в обе стороны и по Димитровскому в сторону левого берега. По Бугринскому мосту проезд свободен.

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