В Новосибирском метро собираются убрать рентгеновские рамки при досмотре

В Новосибирском метро будут убирать рентгеновские рамки для досмотра пассажиров. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирском метро будут убирать рентгеновские рамки для досмотра пассажиров. Теперь людей будут досматривать металлоискателями.

— Рентгеновская аппаратура не обновлялась с 2013 года. Аппараты для контроля пассажиров и багажа тоже не менялись уже лет восемь. Все их ресурсы уже выработаны. Сейчас мы потихоньку выводим их из строя и заменяем аппаратурой, купленной за собственные средства, — пояснил на встрече с журналистами 22 декабря начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Существует программа, по которой нашему метро могут выделить 290 миллионов рублей, но по разным причинам она так и не выполняется. А технику, тем не менее, обновлять надо, поэтому мы закупаем ее сами.

От рентгеновских рамок предприятие решило отказаться в связи с высокой ценой. При этом, в метро не проверяют такое количество пассажиров, чтобы такое оборудование могло быть по-настоящему рентабельным.

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