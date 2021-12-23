Из Новосибирске 23 декабря улетел самолет Beluga

Самолет Airbus A300-600ST Beluga покинул Новосибирск. Фото: Кадр из видео

Гигантский самолет Airbus A300-600ST Beluga покинул Новосибирск. Напомним, в аэропорту «Толмачево» он приземлился в ночь на 23 декабря. Самолет перевозит вертолет из Марселя в Сеул, а в Новосибирске он останавливался для дозаправки.

— Airbus Beluga покинул Новосибирск и полетел в сторону Сеула, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, этот борт приземлился в Новосибирске впервые за 23 года: в прошлый раз он прилетал в наш город в 1998 году. Десятки новосибирцев выстроились в колонну у аэропорта, чтобы увидеть огромный борт своими глазами и сделать редкие кадры.

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