В Новосибирске невакцинированный работник «Ашана» подал в суд за отстранение от работы

В Новосибирске невакцинированного от ковида сотрудника супермаркета отстранили от работы без сохранения заработной платы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске невакцинированного от ковида сотрудника супермаркета «Ашан» отстранили от работы без сохранения заработной платы. Мужчина подал на работодателя в суд.

— В обоснование заявленных требований указано, что работодателем на складе одного из крупных новосибирских супермаркетов был был издан приказ «Об отстранении от работы и оплате труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей», — сообщили в Новосибирском районном суде. — Работодателем было приказано «Не являться к месту работу с 1 декабря 2021 до издания приказа, отменяющего действие вышеуказанного приказа, или дачи Работником подтверждающих документов о вакцинации, или до окончания периода эпиднеблагополучия, а также не начислять и не выплачивать заработную плату».

От вакцинации против коронавируса мужчина отказался добровольно. А сейчас в суде требует отменить приказ своего работодателя и взыскать в его пользу 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Напомним, ранее КП-Новосибирск неоднократно писала о том, что многие ученые-вирусологи говорят о важности вакцинации. По данным минздрава, в настоящее время однократно вакцинированы уже более 1 миллион 355 тысяч жителей Новосибирской области, завершили полный курс вакцинации – более 1 миллиона 247 тысяч человек. Только за последние сутки прививку обоими компонентами поставили более 13,5 тысяч человек. В регионе развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики. Организовано 98 мобильных прививочных бригад.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.