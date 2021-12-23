42-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

За сутки от коронавируса умерли 16 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

— Это были мужчины в возрасте 61, 42, 53, 62, 80, 74, 78, 78 и 85 лет и женщины в возрасте 62, 72, 78, 84, 47, 86, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 126 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 320 пациентов, среди них 49 человек — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 3 548 человек, в том числе 43 ребенка.

Всего COVID-19 с начала эпидемии заразились 91 682 человека — за последние сутки их прибавилось 372. Также за последний день выздоровели 361 пациент.

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