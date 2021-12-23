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Умные вещи23 декабря 2021 9:17

Клиенты Tele2 могут бесплатно посетить Исторический парк «Россия – моя история»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совместно с Историческим парком «Россия – моя история» возобновляет акцию на бесплатное посещение мультимедийного комплекса по выходным дням
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Чтобы воспользоваться предложением, абоненту Tele2 достаточно активировать его в программе лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. После этого на телефон придет SMS с промокодом, который нужно назвать на кассе новосибирского Исторического парка «Россия – моя история». Акция действует до 31 января 2022 года по субботам и воскресеньям. Один клиент может получить один промокод в день.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. В 2021 году в программе участвовали более 200 различных партнеров, а количество воспользовавшихся предложениями клиентов выросло по сравнению с прошлым годом на 30%.