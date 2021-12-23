Бывшую военную часть в Новосибирске продали с молотка за 780 миллионов рублей

Торги прошли 17 декабря, при этом на продажу были выставлены 39 объектов и 1 участок. Фото: Дом.РФ
В Новосибирске продали с аукциона бывшую военную часть в Мочище возле микрорайона Родники за 780 миллионов рублей. Информация о торгах опубликована на сайте федерального агентства «Дом.РФ».
— Территория военной части. Находится на границе Новосибирска, прилегает к автодороге «Байкал». Окружение объекта составляет жилой микрорайон, торгово-складские помещения и лесной массив. Через дорогу от объекта находится продуктовый рынок, — указано в описании лота.
Сообщается, что торги прошли 17 декабря, при этом на продажу были выставлены 39 объектов и 1 участок. Начальная цена земли и зданий составляла 176 миллионов рублей. В ходе торгов самую высокую цену из 11 участников предложила компания «Антей» и выкупила землю почти за 780 миллионов рублей.
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