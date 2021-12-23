В Новосибирске водитель «Субару» пострадал в столкновении с автобусом. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В среду, 23 декабря, в Новосибирске произошло крупное ДТП: легковушка на скорости столкнулась с автобусом № 64. Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— В 12:40 водитель 1996 года рождения, на автомобиле Subaru Legacy, двигался по улице Дуси Ковальчук, со стороны улицы Плановой, в сторону улицы Красный проспект, в пути следования у дома 248 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом с автобусом, который двигался по встречке, — рассказали в Госавтоинспекции.

Судя по кадрам с места аварии, легковушка превратилась в груду металлолома.

В ДТП серьезно пострадал водитель «Субару» — его с травмой головы и многочисленными переломами госпитализировали.

На месте ЧП работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала про ДТП с автобусом, который перевозил детей. На Красном проспекте он столкнулся с легковушкой, а затем влетел в столб и забор.

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