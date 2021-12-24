Погода в Новосибирске на 24 декабря 2021 года: придет оттепель

На улицах будет слякоть из-за тепла и обильных снегопадов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода в Новосибирске на 24 декабря 2021 будет совсем теплой для Сибири: днем потеплеет до +1 градуса. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске повысится до -2 градусов, днем будет -1…+1 градус. Днем будет переменная облачность, снегопады и сильный юго-восточный ветер со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура будет не стабильна: в северных районах она будет доходить до -17 градусов, а по юго-западу — до 0…-5. Днем также потеплеет до +1.

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