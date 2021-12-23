Первый заместитель председателя Государственной думы поздравил коллектив АО «РЭС» с Днем энергетика

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В этот торжественный для каждого члена большого коллектива АО «РЭС» день в адрес предприятия поступило поздравительное письмо от первого заместителя председателя Государственной думы Александра Дмитриевича Жукова.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В своем поздравительном послании Александр Жуков подчеркнул важность задач, связанных с модернизацией электросетевой инфраструктуры региона, которые решает коллектив акционерного общества «Региональные электрические сети». Он отметил сплоченность и взаимовыручку, присущую новосибирским энергетикам.

Первый зампред председателя Госдумы поблагодарил весь коллектив АО «РЭС» за профессиональную работу и пожелал предприятию новых производственных успехов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Нужно отметить, что Александр Дмитриевич, представляющий в парламенте Новосибирскую область, всячески поддерживает социальные инициативы акционерного общества «Региональные электрические сети» и уделяет ведущему энергетическому предприятию региона особое внимание.

Поддержка представителей органов государственной власти, безусловно, является очень важной для развития АО «РЭС» как системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области.