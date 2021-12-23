Прокуратура проводит проверку после ДТП с автобусом, перевозившим детей в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Новосибирская прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на Красном проспекте. Транспорт, перевозивший 28 детей, столкнулся с седаном, после чего врезался в столб и забор. Инцидент случился утром 23 декабря.

— По предварительным данным, на перекрестке Красного проспекта с улицей Державина автобус с воспитанниками МБОУ «Лицей №200», двигавшийся в сторону площади Ленина, врезался в столб, — говорится в сообщении прокуратуры.

К счастью, никто из детей не пострадал. ДТП оформили как происшествие с материальным ущербом.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства о пассажирских перевозках, о безопасности дорожного движения, — добавили в прокуратуре.

Меры прокурорского реагирования примут в случае наличия на это оснований.

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