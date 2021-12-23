В Новосибирске ищут «близнецов-алкомэнов» для научного эксперимента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске ищут близнецов, готовых в течение месяца пить алкоголь в научных целях. Каждому из них нужно будет дегустировать один вид алкоголя, чтобы исследователи могли определить его влияние на организм. Вакансия появилась на сайте объявлений «Авито» в начале декабря.

— В Академию Меда для научного эксперимента срочно требуются Близнецы-дегустаторы (Алко-Мэн и Мед-Мэн) в Новосибирске. Задача первого — пить в течении месяца алкоголь указанной марки. Задача второго — пить месяц медовуху (традиционную, яблочную). По окончании эксперимента проходят тесты на IQ и проводятся интеллектуальные упражнения, и беседа с психологом и астрологом, — сообщается в объявлении.

На сайте указано, что в конце эксперимента братьям заплатят от 85 до 105 тысяч рублей. В качестве резюме кандидатам необходимо отправить работодателю видео с ответами, за что именно они любят медовуху и пиво.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.