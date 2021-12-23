Новосибирское метро приостановило работу после сообщения о минировании

Кинологи искали бомбу в новосибирском метро Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром в четверг, 23 декабря, в метро на станции Карла Маркса поступило сообщение о минировании. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— На площади Карла Маркса под землю спустились кинологи с собаками, а на площади Калинина пассажиров на выходе встречали сотрудники и техника МЧС. К 10:41 утра движение метро было восстановлено полностью, взрывных устройств не обнаружено, — пишут в группе «АСТ-54».

Как сообщают свидетели происшествия, на станцию Карла Маркса утром поступило сообщение о минировании, после чего пришлось остановить работу метрополитена и привлечь полицию и сотрудников МЧС.

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