Автобус с детьми врезался в забор в центре Новосибирска. Фото: "АСТ-54".

В четверг, 23 декабря, в центре Новосибирска автобус, перевозивший детей, попал в ДТП. Он столкнулся с «Тойотой», а после удара врезался в забор. Информация о ДТП появилась в соцсетях.

— Автобус ехал по Красному проспекту по полосе для общественного транспорта в сторону площади Ленина и на перекрестке с Державина столкнулся с седаном Toyota Premio, пересекавшим главную улицу города. От удара пассажирский транспорт свернул влево и снес ограждение, — рассказали в группе «АСТ-54».

По словам редактора паблика, несколько детей (примерно4-5 человек) получили незначительные травмы. Водитель автобуса не пострадал.

В ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Его оформили как происшествие с материальным ущербом. По информации ведомства, в салоне автобуса находились 28 детей.

На месте работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.