Волонтера из Новосибирска преобразили на шоу «Модный приговор» Фото: стоп-кадр // "Первый канал" // YouTube.

Наталья Стемковская, волонтер из Новосибирска, стала участницей шоу «Модный приговор». Программа с участием сибирячки 21 декабря на Первом канале.

На шоу женщина приехала по пожеланию дочери Дарьи. По словам самой Натальи, ей сложно было самостоятельно сменить имидж. Она поделилась, что из-за лишнего веса ей было трудно подобрать себе эффектные образы. Однако ведущие шоу доказали женщине, что и с ее типом фигуры можно выглядеть привлекательно и уверенно.

На программе Наталье подобрали несколько образов. Женщина три раза выходила на подиум: в клетчатом пальто и синем костюме, классическом костюме, а также в черной юбке в пол и темной блестящей блузе. Женщина осталась довольная нарядами. Она со слезами на глазах поблагодарила всех, кто ее поддержал.

Наталья работает бухгалтером, а также занимается волонтерской деятельностью. Она организовывает праздники для больных ребятишек, а также приходит на дни рождения к деткам, которые не мобильны.

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