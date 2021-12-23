В Новосибирске на стройке нового ЛДС готовятся к запуску отопления

На стройке нового ЛДС готовятся к запуску отопления. Фото: Правительство Новосибирской области

Новую Ледовую арену в Новосибирске готовят к запуску отопления. Об этом сообщается на сайте Правительства Новосибирской области.

— Установлено и подготовлено оборудование индивидуального теплового пункта. На финишной прямой — обустройство кровли на тренировочной арене, на основной арене кровельные работы в полном разгаре. Практически завершена установка каркаса уникальных витражей основной арены, параллельно ведется остекление конструкций, — указано в сообщении на сайте Правительства Новосибирской области.

Эти действия обеспечат сохранение тепла во время строительных работ. В планах подать отопление в первую очередь на малые арены, и только потом на основную. Работы выполняет генеральный подрядчик ООО «ЭлинАльфа».

Помимо подготовки к проведению отопления, на объекте в настоящее время монтируют вентиляционные системы и навесные фасады, устанавливают кирпичные и гипсокартонные перегородки. Уже начато внутреннее обустройство ледового дворца: рабочие устанавливают павильон контроля доступа, билетные кассы и камеры хранения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что суд принял пятый иск о банкротстве подрядчика ЛДС в Новосибирске.

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