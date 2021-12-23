В новосибирском Толмачево приземлился один из крупнейших самолетов в мире

Один из самых больших самолетов мира приземлился в аэропорту Новосибирска. Фото: AviaNews

В ночь на 23 декабря впервые за 23 года в новосибирский аэропорт Толмачево приземлился огромный транспортный самолет Airbus A300-600ST Beluga. Уникальные кадры появились в телеграм-канале AviaNews.

Десятки новосибирцев выстроились в колонну у аэропорта, чтобы увидеть огромный борт своими глазами и сделать редкие кадры. До сегодняшнего дня «Белуга» прилетала в Новосибирск только в 1998 году.

По информации телеграм-канала AviaNews, «Белуга» перевозит вертолет из Марселя в Сеул с дозаправками в Варшаве и в Новосибирске. Самолет ждали в Москве, но он проследовал через Варшаву сразу в столицу Сибири.

Вылет «Белуги» из Новосибирска запланирован 23 декабря в 15 часов 30 минут. Фото: Сергей Казаков.

Вылет «Белуги» из Новосибирска запланирован 23 декабря в 15 часов 30 минут.

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