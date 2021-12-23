Пробки в Новосибирске на утро 23 декабря 2021 года: сложно проехать по Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 23 декабря 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 23 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Станционной — здесь наблюдается серьезный затор. Кроме того, пробки сковали улицу Широкую, площади Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение затруднено по улицам Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу не проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Восход, Воинская и Гурьевской.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среду, 23 декабря, достиг 6 баллов.

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