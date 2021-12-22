В центре Новосибирска столкнулись такси, автомобиль доставки и иномарка

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: «АСТ-54»

В Центральном районе Новосибирска произошло ДТП с участием трех машин. Столкнулись хэтчбэк Suzuki, доставляющий пиццу, такси Renault и кроссовер Volkswagen. Фото и видео уже есть в сети.

— Авария произошла на пересечении улиц Орджоникидзе, Семьи Шамшиных и Военной, — рассказали подписчика паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Возможно, что до кого-то не доехала пицца. Фото: «АСТ-54»

На кадрах видео можно наблюдать, как участники ДТП бурно выясняют, по чьей вине произошла авария. К счастью, до драки дело не дошло.

На данный момент на месте произошедшего уже находятся сотрудники ДПС.

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