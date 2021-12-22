«Врач была выпившая, зубы раскрошились»: сибирячка пожаловалась на «подпольного» стоматолога

Сибирячка Марина Веселова решила сэкономить и отправилась лечить зубы к стоматологу на дому. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирячка Марина Веселова решила сэкономить и отправилась лечить зубы к стоматологу на дому. Женщине необходимо было установить штифт в один из зубов, однако в среднем по городу в клиниках цена на эту процедуру достигала десяти тысяч рублей. А вот медик, которого посоветовал Марине знакомый, готов был выполнить ее всего за пару тысяч.

Принимал «домашний стоматолог» в обычной квартире в Кировском районе. На ее пороге сибирячку встретила женщина в медицинской маске. Уже тогда Марина заметила, что доктор немного нетрезва. Они прошли в квартиру, где, по словам сибирячки, царил беспорядок: в комнатах было грязно — все в пыли и штукатурке, мебель закрыта пленкой. А посреди «стоматологического кабинета» стояло старое медицинское кресло и такие же старые шкафы. На стенах Марина заметила какие-то сертификаты, но вглядываться в них не стала.

— Дальше я легла в кресло, она мне полезла в рот, что-то начала ковырять. Сначала в перчатках. Потом она резко встала, вышла. Потом это повторилось — и так несколько раз. И в какой-то момент я понимаю, что она «все» уже — пьяная! Выходила выпивать, наверное, потому что возвращалась она каждый раз во все более интересном состоянии, — рассказала Марина Веселова изданию «Сибкрай.ru». — Я хотела уйти, но она мне предложила тогда сделать небольшую пломбу, как бы нарастить зуб. Да, это глупость, правда, мне стыдно, но я согласилась. Но это хорошо еще, что она не полезла мне каким-то штырем в десну еще что-то втыкать. Вот она мне что-то лепила, лепила. Говорит: «Зубы сомкните». Я рот закрываю, а у меня все отламывается, какая-то часть просто выпадает.

Вот тогда уже женщина действительно испугалась и, одеваясь на ходу, буквально сбежала от «домашнего стоматолога». А поскольку за «процедуру» она доктору не заплатила, та начала написывать ей в мессенджерах с оскорблениями.

Позже Марина записалась к лицензированному врачу, а еще обратилась в Росздравнадзор, чтобы специалисты проверили стоматолога, на которого ей не посчастливилось нарваться.

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