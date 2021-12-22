В Новосибирске дети разрушили снежную скульптуру тигра во дворе дома

Какой был тигр и каким стал после пары фото с детьми. Фото: Соцсети

В Кировском районе Новосибирска испортили снежную фигуру тигра — символа наступающего 2022 года. Ее слепили жители во дворе одного из домов по улице Виктора Шевелева, однако спустя уже несколько часов она превратилась просто в гору грязного снега. Ситуацию сразу же стали обсуждать в домовых чатах.

Причем мнение местных жителей разделилось. Некоторые считают, что фигурка сильно пострадала от рук детей.

— Родители садили детей на снежные фигуры, чтобы сфотографировать. Да и так дети много трогали ее. Местами там целые куски вырваны.

— Дети снежколепами, руками, все подряд ободрали. А родители на это спокойно смотрели.

— На хвосте тигра как будто прыгали, он прямо отломан, — пишут люди.

А некоторые люди уверены, что в разрушении тигра свою роль сыграло резкое сильное потепление.

— Тигренок просто тает. Солнце сегодня слишком ярко светило.

— Дети внесли свой вклад, конечно, но фигурка и правда тает, — отмечают сибиряки.

Чтобы как-то защитить снежные фигуры, люди начали предлагать самые разные способы: от ограждения, и до того, чтобы вообще больше не лепить их.

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