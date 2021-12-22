В Новосибирске Ленинский район стал самым аварийным в 2021 году

бБольше всего ДТП произошло в Ленинском районе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске за прошедшие 11 месяцев 2021 года больше всего ДТП произошло в Ленинском районе. Об этом сообщили в областном МВД.
— За указанный период в Ленинском районе Новосибирска произошло 179 ДТП, в которых 187 человек пострадали и 19 погибли, — пояснили в областном МВД в ответ на запрос КП-Новосибирск.
В ведомстве также отметили, что в целом по региону больше всего аварий происходит в Новосибирском районе. Там за 11 месяцев этого года случилось 129 ДТП, в которых 26 человек погибло, а 174 пострадали.
Кстати, Ленинский район лидирует не только в этой печальной статистике. Согласно данным ГУ МВД, в 2021 году он также стал самым криминальным.
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