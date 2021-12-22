Новое здание для новосибирской школы №57 хотят построить к концу 2024 года

Новое здание для школы № 57 в Дзержинском районе планируется построить до 2024 года. Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области
В Новосибирске новое здание для школы № 57 в Дзержинском районе планируется построить до 2024 года. Пока что эта школа уже на протяжении четырех лет не принимает в своих стенах учеников из-за аварийного состояния. Летом этого года у пристройки школы рухнула стена.
— Сейчас мы готовим заявку на участие в программе Минпросвещения насчет школы №57. Теоретически, если говорить о сроках строительства школы, то в идеале они должны быть завершены в конце декабря 2024 года. То есть, на строительство потребуется два года, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как споры разгорелись вокруг проекта строительства школы №54. Решение о том, что школу не будут реставрировать, а полностью снесут и построят заново, было принято еще в 2020 году. Позже его раскритиковала преподавательница НГАСУ Анна Наволоцкая, считавшая, что историческую постройку можно было спасти. Позже проект также раскритиковал новосибирский градсовет.
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