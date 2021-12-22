В Новосибирской области за 2021 год в ДТП погибли 11 детей

В Новосибирской области за 2021 год произошло 287 ДТП с участием детей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области за 2021 год произошло 287 ДТП с участием детей. Об этом КП-Новосибирск рассказали в областном МВД.

— За 11 месяцев 2021 года в Новосибирской области в ДТП пострадали 324 ребенка, 11 детей — погибли, — пояснили в МВД. — При этом 256 пострадавших и 8 погибших детей были младше 16 лет.

В ведомстве также отметили, что всего в Новосибирской области за 2021 год произошло 217 ДТП со смертельным исходом.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области мужчины попадают в ДТП в 7 раз чаще женщин. За 11 месяцев 2021 года в регионе мужчины-водители попали в 1165 аварий, а женщины-водители — в 161.

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