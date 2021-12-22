В Новосибирской области за 2021 год в ДТП погибли 11 детей

В Новосибирской области за 2021 год произошло 287 ДТП с участием детей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирской области за 2021 год произошло 287 ДТП с участием детей. Об этом КП-Новосибирск рассказали в областном МВД.
— За 11 месяцев 2021 года в Новосибирской области в ДТП пострадали 324 ребенка, 11 детей — погибли, — пояснили в МВД. — При этом 256 пострадавших и 8 погибших детей были младше 16 лет.
В ведомстве также отметили, что всего в Новосибирской области за 2021 год произошло 217 ДТП со смертельным исходом.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области мужчины попадают в ДТП в 7 раз чаще женщин. За 11 месяцев 2021 года в регионе мужчины-водители попали в 1165 аварий, а женщины-водители — в 161.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области мужчины попадают в ДТП в 7 раз чаще женщин
За 11 месяцев 2021 года в регионе мужчины-водители попали в 1165 аварий (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер