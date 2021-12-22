В Новосибирск придет оттепель до +1 градуса

Кроме плюсовой температуры 24 декабря ожидается еще и снег. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирске днем в пятницу, 24 декабря, ожидается потепление до +1 градуса. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В четверг, 23 декабря, ночью будет -8…-10 градусов, днем — -3..-5 градусов, преимущественно без осадков, местами гололедица, ветер южный 4-9 метров в секунду. А вот пятница, 24 декабря, удивит неожиданным потеплением. Ночью столбики термометров покажут -4…-6 градусов, а днем температура поднимется до -1…+1 градуса. Также обещают небольшой снег, ветер юго-западный 4-9 метров в секунды с порывами до 14 метров в секунду. В субботу, 25 декабря, снова похолодает. Ночью будет -6…-8 градусов, днем — -4…-6 градусов, местами небольшой снег, ветер юго-западный 3-8 метра в секунду, — рассказали синоптики.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на Рождество ожидаются морозы. По предварительным прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится вплоть до -20 градусов.

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