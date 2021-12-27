В Новосибирске врач судится с ветераном Афганистана из-за избиения четырехлетней давности

Суд дал всего 9 месяцев ограничения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец подал иск к ветерану Афганистана о возмещении вреда здоровью за драку в 2017 году. Подробности конфликта КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Заельцовского района:

По данным ведомства, конфликт случился в середине марта 2017 года на улице Революции. Согласно материалам дела, молодой врач привез жену в центр консультации беременных, а затем стал разворачиваться задним ходом. Сзади ему посигналил водитель белого авто, объехал его и встал перед ним. Врач завершил разворот, а из белого авто выбежал 53-летний мужчина. Он стал кричать, угрожать и грубить новосибирцу. Он заявил, что маневр мужчины мог спровоцировать аварию.

— Успокоить водителя не получилось и потерпевший вышел из машины. Тогда водитель ударил его в висок и попытался пнуть в пах, врач подставил руку. Конфликт прекратила жена водителя, которая вышла из белого автомобиля. Врач обратился в полицию и зафиксировал травмы: сотрясение мозга, гематомы виска и скулы, отек мизинца левой руки. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Нападавший ранее не был судим. А еще он был награжден медалями за мужество во время войны в Афганистане. Кроме того, мужчина боролся с тяжелой болезнью. Суд пожалел ветерана и назначил ему девять месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Однако в декабре 2021 года потерпевший подал иск на получение компенсации в 47 тысяч рублей. Ранее ветеран Афганистана не возместил ущерб пострадавшему.

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