В Новосибирске поднимут плату за детские сады с 1 января 2022 года

Новые расценки начнут действовать с 1 января 2022 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске с 1 января 2022 года увеличится стоимость обучения в муниципальных детских садах. Постановление о повышении тарифов было опубликовано на сайте мэрии.

— Ежедневная плата за одного ребенка в группе до трех лет вырастет до 115 рублей. В группах после трех лет до — 135 рублей, — сообщается в постановлении. — Стоимость изменится и для малоимущих и многодетных семей. До трех лет за одного ребенка плата будет 57,5 рублей, после трех — 67,5 рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что о повышении тарифов ЖКХ. С 1 июля 2022 года цены на отопление и воду должны увеличится на 5,2%.

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