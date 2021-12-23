Погода в Новосибирске на 23 декабря 2021 года: будет солнечно и тепло

В Новосибирске будет около 5 градусов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Погода в Новосибирске на 23 декабря 2021 подойдет для лыжных прогулок: в городе станет немного холоднее. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Ночью температура в Новосибирске составит -8…-10 градусов, а днем повысится до -3…-5. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, южный, со скоростью до 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области обещают потепление до 0…-5 градусов. По западу области пройдет снег, будут бушевать метели, на дорогах гололедица.
По прогнозу «Яндекс.Погоды», в первой половине дня будет облачно с прояснениями, а во второй — облачно с небольшим снегом.
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